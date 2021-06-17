Аналитики дали прогноз по курсу рубля после переговоров Путина и Байдена

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев обратил внимание на то, что российская валюта сразу после окончания саммита и начала пресс-конференции Владимира Путина перешла к укреплению.

По его словам, рынок отреагировал на достигнутые лидерами двух стран договоренности и снижение градуса напряженности между РФ и США.

«На таких перспективах рубль имеет шансы в ближайшее время укрепиться до уровня около 70 за доллар и 85–86 за евро», - считает Артем Деев.

По мнению официального представителя социального проекта Humanity Андрея Лободы , сегодня сформировались все фундаментальные условия для восстановления российской валюты.

«Однако у рубля сегодня есть точки давления. Так, санкции никуда не делись. И долгосрочно США, очевидно, продолжат по всему миру и особенно в СНГ оказывать влияние на экономическом, политическом, гуманитарном и информационном фронтах», - отмечает он.

По словам Лободы, в настоящее время российские рубль и фондовый рынок недооценены в полтора-два раза.

Он считает, что при нейтральном сценарии, который не предусматривает непрогнозируемых стрессов для политики и экономики, к осени доллар может оказаться в диапазоне 68–70 рублей, а евро будет стоить 82–84 рублей.

При этом, как подчеркивает Лобода, в мирное доковидное время доллар мог бы стоить 45-47 рублей.