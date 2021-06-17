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Аналитики дали прогноз по курсу рубля после переговоров Путина и Байдена

Вероника Полынина
2 часа назад
Опрошенные Life аналитики оценили перспективы роста рубля после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Аналитики дали прогноз по курсу рубля после переговоров Путина и Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев обратил внимание на то, что российская валюта сразу после окончания саммита и начала пресс-конференции Владимира Путина перешла к укреплению.
По его словам, рынок отреагировал на достигнутые лидерами двух стран договоренности и снижение градуса напряженности между РФ и США.
«На таких перспективах рубль имеет шансы в ближайшее время укрепиться до уровня около 70 за доллар и 85–86 за евро», - считает Артем Деев.
По мнению официального представителя социального проекта Humanity Андрея Лободы, сегодня сформировались все фундаментальные условия для восстановления российской валюты.
«Однако у рубля сегодня есть точки давления. Так, санкции никуда не делись. И долгосрочно США, очевидно, продолжат по всему миру и особенно в СНГ оказывать влияние на экономическом, политическом, гуманитарном и информационном фронтах», - отмечает он.
По словам Лободы, в настоящее время российские рубль и фондовый рынок недооценены в полтора-два раза.
Он считает, что при нейтральном сценарии, который не предусматривает непрогнозируемых стрессов для политики и экономики, к осени доллар может оказаться в диапазоне 68–70 рублей, а евро будет стоить 82–84 рублей.
При этом, как подчеркивает Лобода, в мирное доковидное время доллар мог бы стоить 45-47 рублей.
Накануне после завершения российско-американского саммита в Женеве евро опустился ниже 87 рублей впервые с 17 марта. В начале пресс-конференции президента РФ Владимира Путина по итогам переговоров рубль ускорил рост, прибавив сразу около 20 копеек. Доллар снизился до 71,5 рубля, евро опустился ниже 87 рублей.
Рынки,Артем Деев,Андрей Лобода,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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