Аналитики дали прогноз по курсу рубля после переговоров Путина и Байдена

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев
обратил внимание на то, что российская валюта сразу после окончания саммита и начала пресс-конференции Владимира Путина перешла к укреплению.
По его словам, рынок отреагировал на достигнутые лидерами двух стран договоренности и снижение градуса напряженности между РФ и США.
«На таких перспективах рубль имеет шансы в ближайшее время укрепиться до уровня около 70 за доллар и 85–86 за евро», - считает Артем Деев.
По мнению официального представителя социального проекта Humanity Андрея Лободы
, сегодня сформировались все фундаментальные условия для восстановления российской валюты.
«Однако у рубля сегодня есть точки давления. Так, санкции никуда не делись. И долгосрочно США, очевидно, продолжат по всему миру и особенно в СНГ оказывать влияние на экономическом, политическом, гуманитарном и информационном фронтах», - отмечает он.
По словам Лободы, в настоящее время российские рубль и фондовый рынок недооценены в полтора-два раза.
Он считает, что при нейтральном сценарии, который не предусматривает непрогнозируемых стрессов для политики и экономики, к осени доллар может оказаться в диапазоне 68–70 рублей, а евро будет стоить 82–84 рублей.
При этом, как подчеркивает Лобода, в мирное доковидное время доллар мог бы стоить 45-47 рублей.
Накануне после завершения российско-американского саммита в Женеве евро опустился ниже 87 рублей впервые с 17 марта. В начале пресс-конференции президента РФ Владимира Путина по итогам переговоров рубль ускорил рост, прибавив сразу около 20 копеек. Доллар снизился до 71,5 рубля, евро опустился ниже 87 рублей.