Финансист назвал россиянам причины для покупки долларов

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин заявил, что сейчас покупка долларов становится способом диверсифицировать портфель инвестиций и застраховать его от ряда рисков, сообщает агентство ПРАЙМ.

Эксперт отметил, что полностью «убегать в валюту» в настоящее время не стоит. По его словам, не наблюдается очевидных причин для мощного девальвационного импульса российского рубля.

Курс доллар — рубль совсем недавно был около 75–77, а на этой неделе опускался ниже 72. Однако это движение фундаментально оправданно и не говорит о перекупленности рубля, — добавил Карпунин.

Он уточнил, что из курса рубля постепенно начал выходить геополитический дисконт.

После саммита каких-то сдвигов в худшую сторону мы не видим. В это же время цены на нефть находятся стабильно выше 70 долларов, поддерживая национальную валюту, — подчеркнул эксперт.