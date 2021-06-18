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Финансист рассказал о времени для скупки долларов

News.ruиещё 4
4 часа назад
Финансист назвал россиянам причины для покупки долларов
Фото: News.ruNews.ru
Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин заявил, что сейчас покупка долларов становится способом диверсифицировать портфель инвестиций и застраховать его от ряда рисков, сообщает агентство ПРАЙМ.
Эксперт отметил, что полностью «убегать в валюту» в настоящее время не стоит. По его словам, не наблюдается очевидных причин для мощного девальвационного импульса российского рубля.
Курс доллар — рубль совсем недавно был около 75–77, а на этой неделе опускался ниже 72. Однако это движение фундаментально оправданно и не говорит о перекупленности рубля, — добавил Карпунин.
Он уточнил, что из курса рубля постепенно начал выходить геополитический дисконт.
После саммита каких-то сдвигов в худшую сторону мы не видим. В это же время цены на нефть находятся стабильно выше 70 долларов, поддерживая национальную валюту, — подчеркнул эксперт.
Ранее стало известно, что встреча президентов России и США в Женеве благоприятно повлияла на состояние рубля. Об этом заявил независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов. По словам экономиста, переговоры двух лидеров дали национальной валюте России надежду на рост.
Рынки,Александр Трифонов,
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