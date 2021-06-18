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Падение стоимости золота может стать сильнейшим с марта 2020 года

Праймиещё 1
45 минут назад
Стоимость золота в целом стабильна в пятницу вечером, при этом недельное снижение после встречи ФРС может составить более 5,5% — это сильнейшее падение с марта 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
Цены на золото упали на 5,5% за неделю
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По состоянию на 17.19 мск августовские фьючерсы на золото опускались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,06%, или на 1,1 доллара, до 1773,7 доллара за тройскую унцию, а минутами ранее — слабо росли. Пока снижение с начала недели составляет 5,6% — это сильнейшее падение с начала марта 2020 года, когда цена на золото опустилась на 9,4% за неделю. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,61%, до 26,015 доллара за унцию.
В среду Федеральная резервная системы (ФРС) США завершила двухдневное заседание, по итогам которого сообщил, что ожидает сохранения ставки на текущей отметке в 2021 году и ее увеличения к 2023 году. Федрезерв также ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых.
В результате доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) и курс доллара к мировым валютам заметно выросли, что сдержало стоимость золота. Более дорогой доллар делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте.
"Заседание ФРС представило комбинацию факторов, которые принесли ущерб золоту", — считает аналитик ABN Amro Жоржетт Буле (Georgette Boele), чье мнение приводит газета Wall Street Journal. Итоги встречи ослабили инфляционные ожидания и поддержали доходность госбондов США, объясняет эксперт. Традиционно золото выступает как инфляционный хедж.
Рынки,Королевский банк Шотландии,ФРС,Wall Street Journal,
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