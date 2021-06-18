Цены на золото упали на 5,5% за неделю

По состоянию на 17.19 мск августовские фьючерсы на золото опускались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,06%, или на 1,1 доллара, до 1773,7 доллара за тройскую унцию, а минутами ранее — слабо росли. Пока снижение с начала недели составляет 5,6% — это сильнейшее падение с начала марта 2020 года, когда цена на золото опустилась на 9,4% за неделю. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,61%, до 26,015 доллара за унцию.
В среду Федеральная резервная системы (ФРС) США завершила двухдневное заседание, по итогам которого сообщил, что ожидает сохранения ставки на текущей отметке в 2021 году и ее увеличения к 2023 году. Федрезерв также ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых.
В результате доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) и курс доллара к мировым валютам заметно выросли, что сдержало стоимость золота. Более дорогой доллар делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте.