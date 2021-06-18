Сигналы для мощного девальвационного импульса рубля отсутствуют

Приобретение иностранной валюты на нынешних уровнях можно рассматривать как способ диверсифицировать портфель и захеджироваться от некоторых рисков. Вместе с тем речи о необходимости в полном «уходе в валюту» не идет. Об этом агентству «Прайм» сообщил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

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Сейчас нет сигналов для мощного девальвационного импульса рубля, указал он.

По словам эксперта, курс доллар-рубль еще недавно был на уровне 75–77, а на этой неделе опускался ниже 72. Но такая тенденция не свидетельствует о перекупленности российской валюты, указал Карпунин.

Диалог между президентами России и США – сигнал о попытке сближения позиций и улучшения дипломатических отношений, отметил он.

«Из курса рубля постепенно начал выходить геополитический дисконт. После саммита каких-то сдвигов в худшую сторону мы не видим», – подчеркнул эксперт.

Вместе с тем стоимость нефти находится стабильно выше 70 долларов, оказывая поддержку национальной валюте, подчеркнул Карпунин.

Он отметил дифференциал рублевых и долларовых ставок.

«Безрисковые короткие ставки около нуля, тогда как инфляция – на максимумах за последние десятилетия. В моменте складывается четкий «перекос» в пользу рубля, что привлекает спекулятивный капитал. При этом российский регулятор дал понять, что ключевая ставка и дальше будет расти», — указал аналитик.

При стоимости нефти Brent около или выше 65–70 долларов к концу года доллар будет стоить 70–72 рубля, прогнозирует Карпунин.