Скачок доллара: валюта США ударила по нефти

Накануне американские инвесторы приобретали акции технологических компаний, а продавали акции циклических компаний, что было вызвано прогнозами председателя ЦБ США Джерома Пауэлла
на июньском заседании ФРС. Об этом сообщает
«Финам».
Инвесторы сочли, что экономический рост будет продолжаться. Это укрепило американскую валюту. Рисковые активы - акции, металлы - снизились в цене.
Так, надежды на более быстрое восстановление экономики США стали драйвером роста акций технологических компаний в четверг, 17 июня. В итоге индекс Nasdaq Composite увеличился на 0,87%. Однако опасения относительно инфляции и более высоких ставок отразились на рынке в целом: индекс S&P 500 опустился на 0,04%. Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,62%.
В пятницу, 18 июня, фондовые индексы Азии незначительно растут, но неделю закрывают отрицательными показателями роста. Вместе с тем американская валюта выросла до двухмесячных максимумов по итогам заседания.
Фьючерсы на нефть упали в пятницу утром по большей части в связи с укреплением доллара.
Стоит упомянуть и о давлении на цены на нефть из-за сообщения Великобритании о рекордном приросте случаев заражения коронавирусом.
Некоторые долгосрочные инвесторы также могли зафиксировать свои позиции на фоне гладких переговоров между США и Ираном.
На утро пятницы золото оценивается на уровне 1785 долларов за унцию. Укрепление позиции американской валюты стало драйвером резкой распродажи золота за последние два дня. Вместе с тем падение золота почти на 5% свидетельствует о том, что давление продавцов составило большую часть двухдневного снижения стоимости золота с 1860 до 1774 долларов.
Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин заявил, что приобретение иностранной валюты на нынешних уровнях можно рассматривать как способ диверсифицировать портфель и захеджироваться от некоторых рисков. Вместе с тем речи о полном «уходе в валюту» не идет.