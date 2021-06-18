Скачок доллара: валюта США ударила по нефти

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Инвесторы сочли, что экономический рост будет продолжаться. Это укрепило американскую валюту. Рисковые активы - акции, металлы - снизились в цене.

Так, надежды на более быстрое восстановление экономики США стали драйвером роста акций технологических компаний в четверг, 17 июня. В итоге индекс Nasdaq Composite увеличился на 0,87%. Однако опасения относительно инфляции и более высоких ставок отразились на рынке в целом: индекс S&P 500 опустился на 0,04%. Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,62%.

В пятницу, 18 июня, фондовые индексы Азии незначительно растут, но неделю закрывают отрицательными показателями роста. Вместе с тем американская валюта выросла до двухмесячных максимумов по итогам заседания.

Фьючерсы на нефть упали в пятницу утром по большей части в связи с укреплением доллара.

Стоит упомянуть и о давлении на цены на нефть из-за сообщения Великобритании о рекордном приросте случаев заражения коронавирусом.

Некоторые долгосрочные инвесторы также могли зафиксировать свои позиции на фоне гладких переговоров между США и Ираном.

На утро пятницы золото оценивается на уровне 1785 долларов за унцию. Укрепление позиции американской валюты стало драйвером резкой распродажи золота за последние два дня. Вместе с тем падение золота почти на 5% свидетельствует о том, что давление продавцов составило большую часть двухдневного снижения стоимости золота с 1860 до 1774 долларов.