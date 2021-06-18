Дистанционная торговля выросла в 2 раза за два года

Одним из факторов роста онлайн-торговли стали ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Новые антиковидные меры намного мягче по сравнению с локдауном прошлого года, отметил глава Минпромторга. Объекты розничной торговли функционируют в прежнем режиме, для них действуют методические рекомендации Роспотребнадзора
. "Соблюдение этих рекомендаций позволяет снизить уровень заболеваемости, не сбавляя оборотов экономики, - отметил министр.- Но наиболее эффективным профилактическим мероприятием в борьбе с коронавирусной инфекцией является вакцинация - она может стать для отраслей экономики альтернативой введению новых, более жестких ограничительных мер или локдаунам".