Дистанционная торговля выросла в 2 раза за два года

Наиболее быстрорастущими площадками онлайн-продаж стали маркетплейсы, в том числе за счет инвестиций в инфраструктуру - склады и логистику.

Многие торговые объекты Москвы и Московской области открыли пункты вакцинации сотрудников на рабочих местах, сообщил Мантуров. Работодатели проводят информационные кампании и специальные программы стимулирования сотрудников: предоставляют дополнительные выходные дни после вакцинации и стимулируют своих сотрудников прививаться лотереями с призами.