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Белоруссия рассчитывает нарастить экспорт товаров и услуг в Китай

Праймиещё 1
2 часа назад
Белоруссия рассчитывает в перспективе нарастить экспорт товаров и услуг в КНР с более чем миллиарда долларов в 2020 году до 5 миллиардов, сообщил первый замглавы белорусского минэкономики Юрий Чеботарь.
Белоруссия рассчитывает нарастить экспорт товаров и услуг в Китай
Фото: © РИА Новости. Л. Бергольцев © РИА Новости. Л. Бергольцев
"Мы сегодня анализируем, что же можно предложить еще нашим китайским друзьям, чтобы увеличить экспорт в эту страну. Надо отметить, что в прошлый пандемийный год экспорт товаров и услуг в Китай составил больше 1 миллиарда долларов США Потенциально мы рассчитываем — этот рынок для нас где-то около 5 миллиардов. Это на перспективу работать нашим компаниям", — сказал Чеботарь в интервью телеканалу СТВ, текст которого размещен на его сайте в воскресенье.
Как уточнил первый замминистра, республика продает Китаю "много позиций", особенно увеличилась продажа продуктов питания. По словам Чеботаря, в Минске ставят в том числе задачу увеличения экспорта продукции с большей добавленной стоимостью, то есть с конечной переработкой. Он полагает, что это создаст для Белоруссии "хороший задел, чтобы смотреть и по другим позициям", например, в Минске видят потенциал в нефтехимии.
Кроме того, первый замглавы минэкономики сообщил, что Белоруссия и КНР готовят соглашения о зоне свободной торговли услугами и инвестициях.
Рынки,Юрий Чеботарь,Минэкономразвития,
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