Белоруссия рассчитывает нарастить экспорт товаров и услуг в Китай

Как уточнил первый замминистра, республика продает Китаю "много позиций", особенно увеличилась продажа продуктов питания. По словам Чеботаря, в Минске ставят в том числе задачу увеличения экспорта продукции с большей добавленной стоимостью, то есть с конечной переработкой. Он полагает, что это создаст для Белоруссии "хороший задел, чтобы смотреть и по другим позициям", например, в Минске видят потенциал в нефтехимии.