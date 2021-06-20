Аналитик спрогнозировал будущее биткоина

На текущей неделе стоимость биткоина поднималась выше 40 тысяч долларов, однако ей не удалось закрепиться на этом уровне. Последние три дня стоимость главной криптовалюты снижается. Об этом сообщает РБК.

В настоящее время на рынке сохраняется баланс спроса и предложения, продавать никто не торопится, что поддерживает биткоин, пояснил финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. Он отметил, что ситуацию, когда силы продавцов и покупателей находятся в равновесии, называют эффективным рынком. «Цена еще может погулять какое-то время в диапазоне от 32 тысяч до 40 тысяч долларов, что нельзя назвать ни ростом, ни падением», — спрогнозировал аналитик.