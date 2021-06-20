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Аналитик спрогнозировал будущее биткоина

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
На текущей неделе стоимость биткоина поднималась выше 40 тысяч долларов, однако ей не удалось закрепиться на этом уровне. Последние три дня стоимость главной криптовалюты снижается. Об этом сообщает РБК.
Аналитик спрогнозировал будущее биткоина
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В настоящее время на рынке сохраняется баланс спроса и предложения, продавать никто не торопится, что поддерживает биткоин, пояснил финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. Он отметил, что ситуацию, когда силы продавцов и покупателей находятся в равновесии, называют эффективным рынком. «Цена еще может погулять какое-то время в диапазоне от 32 тысяч до 40 тысяч долларов, что нельзя назвать ни ростом, ни падением», — спрогнозировал аналитик.
По словам Кархалева, чтобы определиться с дальнейшим трендом, рынкам не хватает какой-либо позитивной или негативной информации. Он считает, что рынок ждет действий крупных участников, которые либо начнут агрессивно закупаться биткоином, либо избавляться от него.
В мае основатель и глава Tesla Илон Маск обвалил стоимость биткоина, заявив, что компания планирует держать, а не продавать уже имеющиеся у нее биткоины и намерена использовать их для транзакций, как только майнинг перейдет на более устойчивую энергетику. Еще предприниматель говорил, что компания приостанавливает продажу электромобилей за биткоины из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты. Аналитики Уолл-стрит предупредили, что последние шаги Маска сбивают с толку криптоинвесторов и вызывают дополнительную волатильность акций Tesla.
Рынки,Илон Маск,
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