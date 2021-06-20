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Эксперт предрек скачок цен из-за «прививочного нигилизма» россиян

Елена Прошина
1 час назад
Глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин прогнозирует, что в случае провала прививочной компании против коронавируса, цены в магазинах могут резко подняться. Об этом сообщает «Интерфакс».
Эксперт предрек скачок цен из-за «прививочного нигилизма» россиян
Фото: ТАССТАСС
«Если из-за болезней животных цены поднялись на 20-25%, то в случае с COVID-19 этот рост может стать вдвое больше», - считает Юшин.
Он пояснил, что если коронавирусом будет болеть большое число сотрудников, занятых в производстве, транспортировке и переработке продукции сельского хозяйства, то нарушатся цепочки поставок и начнется настоящий дефицит продовольствия на рынке. Что неизбежно резко поднимет цены.
Он привел в пример ситуацию в США весной прошлого года. Тогда производство свинины за океаном упало практически вдвое. Из-за массовых заражений среди сотрудников была нарушена работа таких продуктовых гигантов, как компании Cargill и Tyson Foods. Дефицит вызвал тогда рост цен на десятки процентов.
«Сегодняшняя ситуация, связанная с резким ростом заболеваемости и прививочным нигилизмом избегающих вакцинации, заставляют задуматься: сможем ли мы устоять и в этот раз», - уверен Юшин.
Рынки,Сергей Юшин,
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