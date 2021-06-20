Эксперт предрек скачок цен из-за «прививочного нигилизма» россиян

Он пояснил, что если коронавирусом будет болеть большое число сотрудников, занятых в производстве, транспортировке и переработке продукции сельского хозяйства, то нарушатся цепочки поставок и начнется настоящий дефицит продовольствия на рынке. Что неизбежно резко поднимет цены.

Он привел в пример ситуацию в США весной прошлого года. Тогда производство свинины за океаном упало практически вдвое. Из-за массовых заражений среди сотрудников была нарушена работа таких продуктовых гигантов, как компании Cargill и Tyson Foods. Дефицит вызвал тогда рост цен на десятки процентов.