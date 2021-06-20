Биткоин рухнул ниже психологической отметки

Две крупнейших мировых криптовалюты, биткойн (BTC) и эфир (ETH) падают на фоне опасений по поводу возможного вмешательства государств и международных институтов в регулирование рынка. Об этом пишет Yahoo /Finance.

В воскресенье днем (МСК) биткойн упал ниже отметки 35 000, достигнув 33 657 долларов.

Ethereum - вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации - упала на 5,9% до 2102 долларов.

Непрекращающееся падение биткойна происходит с 15 июня, когда флагманская криптовалюта достигла уровня в 41 330 долларов.

На этой неделе криптовалютный мир был потрясен несколькими новостями.

Соучредитель Coinbase (COIN) Фред Эрсам предупредил, что «большинство» криптовалют и криптоактивов «не будут работать», а «90% NFT(уникальных токенов)» будут иметь «небольшую стоимость или вообще не будут иметь никакой ценности через 3-5 лет».

Всемирный банк отклонил запрос Сальвадора о помощи во внедрении биткойна в качестве законного платежного средства. Банк заявил, что не может помочь планам Сальвадора из-за воздействия добычи биткойнов на окружающую среду и малой прозрачности.