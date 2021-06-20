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Биткоин рухнул ниже психологической отметки

Майк Габриелян
2 часа назад
Две крупнейших мировых криптовалюты, биткойн (BTC) и эфир (ETH) падают на фоне опасений по поводу возможного вмешательства государств и международных институтов в регулирование рынка. Об этом пишет Yahoo/Finance.
В воскресенье днем (МСК) биткойн упал ниже отметки 35 000, достигнув 33 657 долларов.
Ethereum - вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации - упала на 5,9% до 2102 долларов.
Непрекращающееся падение биткойна происходит с 15 июня, когда флагманская криптовалюта достигла уровня в 41 330 долларов.
На этой неделе криптовалютный мир был потрясен несколькими новостями.
Соучредитель Coinbase (COIN) Фред Эрсам предупредил, что «большинство» криптовалют и криптоактивов «не будут работать», а «90% NFT(уникальных токенов)» будут иметь «небольшую стоимость или вообще не будут иметь никакой ценности через 3-5 лет».
Всемирный банк отклонил запрос Сальвадора о помощи во внедрении биткойна в качестве законного платежного средства. Банк заявил, что не может помочь планам Сальвадора из-за воздействия добычи биткойнов на окружающую среду и малой прозрачности.
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) повторило свое предупреждение о том, что люди «должны быть готовы потерять все свои деньги», если они инвестируют в криптовалюту. По оценкам регулятора, 2,3 млн британцев сейчас владеют криптоактивами, и все больше людей рассматривает их как дополнение или альтернативу основным инвестициям.
Рынки,Всемирный Банк,Yahoo,
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