Раскрыты нюансы популярных во всем мире ESG-инвестиций

Интерес к ESG-инвестициям, то есть "ответственным" инвестициям, растет во всем мире, причем, если в России только появляются специальные инструменты, то в Европе на них приходится уже половина всех привлекаемых фондами средств, несмотря на целый ряд нерешенных вопросов, прокомментировала РИА Новости руководитель направления "Климат и зеленая энергетика" ЦСР Ирина Поминова.

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Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) — это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например управление рисками и прозрачность информации). Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG.

ESG-инвестиции, помимо получения прибыли, ставят цели по сохранению окружающей среды, поддержке социальной справедливости и повышению качества управления. ESG-фонды формируют свои портфели из компаний, отвечающих соответствующим требованиям, хотя общих критериев для них пока нет.

"ESG – безусловно привлекательная концепция, предлагающая инвестировать средства в "лучшее" будущее. Тем не менее, неопределенность остается", — сказала эксперт. В первую очередь, по ее словам, это касается критериев ESG. "Да, есть базовые принципы, ведется большая работа по улучшению оценок, ужесточаются требования к раскрытию информации, но не всегда возможно разделить декларирование и реальную приверженность компании ESG", – пояснила Поминова.

"И, конечно, это вопрос доходности таких инвестиций. Инвесторы остаются инвесторами. Существуют исследования, демонстрирующие более высокую доходность ESG, но многое зависит от выборки компаний. Однозначного ответа здесь также пока нет", – предупреждает собеседница агентства.

Тем не менее, по ее словам, интерес к ESG-инвестициям и фондам в мире устойчиво растет, и это отражает изменения настроений инвесторов. По данным агентства Morningstar, приток средств в такие фонды в четвертом квартале 2020 года достиг рекордных 152,3 миллиарда долларов. Географически эти инвестиции сосредоточены в Европе и США, причем европейские ESG-фонды привлекли до 80% этой суммы, фонды США – около 13%.

Количество новых ESG-фондов, появившихся в четвертом квартале, также обновило рекорд, составив 196, из них 147 — в Европе и 12 — в США. "Примечательно, что в Европе на ESG-фонды приходится уже половина средств, привлекаемых фондами", – отметила эксперт.