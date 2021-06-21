«Обвал неизбежен»: экономист предрек финансовый крах

Во всем мире установилась очень четкая и чрезвычайно тревожная тенденция, а именно рост инфляции в глобальном масштабе. Об этом заявил известный российский экономист Михаил Хазин сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».

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Он подчеркнул, что различные государства, в частности развитые, для борьбы с пандемией напечатали огромное число ничем не обеспеченных денег. Соответственно, данная избыточная ликвидность – драйвер растущей инфляции, указал Хазин.

По его словам, ключевым риском в данном случае является направление избыточной денежной массы на финансовые рынки. За счет этих средств разные коммерческие организации раздуваются до состояния пузырей, отметил он. После этого их капитализация стремительно растет, что побуждает инвесторов вкладываться в акции еще больше.

Но, по словам Хазина, постоянному росту на рынке нет места, потому за этим следует серьезная коррекция. Как заявил эксперт, именно этот момент и будет финансовой катастрофой для всех граждан.

Хазин считает, что обвал рынков уже неизбежен. Остается понять, когда это произойдет. Эксперт допустил, что обвал произойдет уже в 2021 году. Что касается последствий финансового апокалипсиса, то они будут катастрофичны, считает экономист. Он также не исключил уменьшения ВВП США на 30%.