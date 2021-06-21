Вернутся ли цены на нефть к $100

На этой неделе ряд крупнейших транснациональных компаний, деятельность которых направлена на торговлю нефтью, предсказали повышение цен на «черное золото» до $100 за баррель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Financial Times.

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Речь идет о компаниях Vitol, Glencore, Trafigura и Goldman Sachs.

Как заявил глава Trafigura Джереми Уир, существуют опасения относительно уровня поставок на рынок. Объем запасов сократился с 15 лет потребления до 10 лет, а инвестиции упали с 400 до 100 млрд долларов в год.

Реакция рынка будет зависеть от того, как быстро Иран будет увеличивать добычу и экспорт, заявила аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева . Она считает, что на горизонте 1–2 лет повышение цен на нефть до $100 за баррель является маловероятным сценарием.

Директор по экономическому направлению Института энергетики и финансов Марсель Салихов считает, что для роста цен до $100 нужны дополнительные факторы, например, новые санкции против Ирана или всплеск напряженности на Ближнем Востоке. Даже если скачок произойдет, то в последующие годы цены будут снижаться, уверен эксперт.

Перестройка экономики на «зеленые рельсы» побудит построить инфраструктуру невиданных масштабов. Историк Адам Туз не исключил увеличения государственных расходов до половины ВВП США. Из-за таких колоссальных инвестиций потребуется соответственное число расходных материалов и топлива. В этой связи в спрос на нефть и газ лишь повысится.