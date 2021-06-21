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Угроза новых санкций США: курс доллара поднялся выше ₽73

Лера Букина
50 минут назад
Рубль торгуется в минусе утром понедельника, 21 июня, на фоне готовящихся санкций США против России.
Напомним, что накануне советник президента США Джейк Салливан заявил о том, что власти готовят новые ограничения в отношении Москвы.
Не прошло и недели после встречи президентов РФ и США, как России стали угрожать введением санкций.
Курс доллара расчетами «завтра» на 11:44 мск растет на 37 копеек, до 73,22 рубля, курс евро — на 68 копеек, до 87,06 рубля, следует из данных Московской биржи.
Рубль на фоне угроз от США и снижения спроса на ЕМ-валюты может торговаться ближе к верхней границе диапазона 72,00-74,00 за доллар, заявил Дмитрий Монастыршин из «Промсвязьбанка».
14 июня вступили в силу санкции США, запрещающие американским финансовым учреждениям участвовать в первичном размещении российских облигаций федерального займа (ОФЗ), выпущенных после 14 июня 2021 года. Соответствующий указ Джо Байден подписал 15 апреля.
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