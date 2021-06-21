S&P 500 и Dow открылись ростом

Основные фондовые индексы Уолл-стрит открылись в понедельник ростом, причем в лидерах оказались акции финансовых и энергетических компаний, которые восстанавливаются после «ястребиных» комментариев ФРС , приведших к самому большому за последние месяцы недельному падению индекса «голубых фишек» Dow и эталонного индекса S&P 500, пишет Reuters.

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Все 11 секторов индекса S&P выросли в начале торгов; при этом энергетический, финансовый, промышленный и сырьевой секторы подскочили более чем на 1,5% каждый.

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В 10:03 по восточному времени (14:03 по Гринвичу) промышленный индекс Dow Jones вырос на 376,64 пункта, или на 1,13%, до 33 666,72 пункта и понедельник стал для него лучшим днем с середины мая.

S&P 500 вырос на 32,91 пункта, или на 0,79%, до 4 199,36, а Nasdaq Composite вырос на 35,99 пункта, или на 0,26%, до 14 066,37.

Индекс Dow Jones Transports Average, который считается барометром экономического здоровья, подскочил на 1,4%, а индекс Russell 2000 для компаний с малой капитализацией прибавил 1,1%.

Более широкий банковский индекс вырос на 1,6% после падения до двухмесячного минимума.

В этом месяце S&P 500 торговался в узком диапазоне, поскольку инвесторы испытывали как опасения по поводу «перегрева» экономики, так и оптимизм в отношении сильного экономического восстановления.

«Я не верю, что эта история с инфляцией закончится в ближайшее время, и повышение ставок может произойти раньше 2023 года, — сказал Дрю Хортер, главный инвестиционный директор Tactical Fund Advisors из Цинциннати, штат Огайо. — Будет консолидация. Рынок исторически находится на очень завышенных оценках».

На этой неделе инвесторы будут сосредоточены на данных о производственной активности в США, продажах жилья и комментариях нескольких официальных лиц ФРС, в том числе ее главы Джерома Пауэлла , который выступит в Конгрессе во вторник.

Участники рынка также готовятся к возможно, крупнейшему торговому событию года в эту пятницу, поскольку FTSE Russell ребалансирует свои индексы, что отразит бурный торговый год, отмеченный пандемией и помешательством акциями-мемами.

Акции компаний, связанный с криптовалютами, включая майнеров Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT), Marathon Patent Group и криптовалютную биржу Coinbase Global (NASDAQ:COIN) упали на 1,9–3,3% на фоне расширения ограничений на добычу биткоинов в Китае.

Акции L Brands (NYSE:LB) выросли на 2,8% после того, как компания подала заявку на отделение своего бизнеса Victoria’s Secret.

Moderna (NASDAQ:MRNA) прибавила около 4% после того, как сообщила, что добавит две новые производственные линии на своем заводе по производству вакцины от COVID-19, чтобы подготовиться к производству большего количества препаратов для ревакцинации.

Индекс S&P зафиксировал 6 новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума, в то время как Nasdaq зафиксировал 23 новых максимума и 28 новых минимумов.