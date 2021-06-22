Приток миллионов инвесторов: Что ожидать от российских акций

Аналитики придерживаются умеренно позитивного взгляда на российский рынок ценных бумаг до конца года. Ему придают сил приток миллионов новых инвесторов, дорогие нефть, газ и металлы, в которых нуждается быстро растущая мировая экономика. Но высокие цены усиливают опасения разгона инфляции и на горизонте уже маячит повышение ставок ключевыми центральными банками, за которым последует отток крупных инвесторов из рискованных активов, в том числе российских.