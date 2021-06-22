Приток миллионов инвесторов: Что ожидать от российских акций

Тревогу у инвесторов вызвала коррекция акций компаний горно-металлургического сектора, которые до этого быстро росли благодаря рекордным ценам на металл. Давление на рынки оказала "ястребиная" риторика ФРС США
, однако основной причиной были действия китайских властей: роспуск резервов промышленных металлов в Китае, а также ужесточение условий торговли металлами на китайских биржах с целью удержания роста цен, отмечает руководитель отдела управления акциями Сбер Управление Активами Евгений Линчик
. На этой неделе металлургические компании могут оказаться в списке аутсайдеров из-за временной перекладки в бумаги нефтегазового сектора, но в долгосрочной перспективе акции металлургов обладают хорошей дивидендной доходностью и постоянным спросом со стороны растущей экономики, говорит Линчик. Металлы, в мае достигшие рекордных цен, вряд ли начнут значительно дешеветь до исчерпания мировой экономикой потенциала посткризисного роста, говорится в обзоре международной группы Coface.