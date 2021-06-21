Европейские биржи закрылись ростом

Основные фондовые индексы Европы закрыли торги понедельника ростом на 0,5-1% после сильного снижения на минувшей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,64%, до 7062,29 пункта, французский CAC 40 — на 0,51%, до 6602,54 пункта, немецкий DAX — на 1%, до 15603,24 пункта.