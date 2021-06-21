Эксперты: рубль упадет до 74 к доллару

«Рубль, как мы неоднократно отмечали на минувшей неделе, оказался неустойчивым ниже 72 за доллар. Мы вовсе не будем удивлены, если на этой неделе пара доллар-рубль поднимется до 74,00», - заявил он.
«Наиболее позитивный для рубля сценарий — если нефть марки Brent поднимется в ближайшие дни выше 75 доллара за баррель. В этом случае, при поддержке дополнительного спроса на рублевую ликвидность курс вернется к отметке 71,50. Однако пока наш базовый сценарий предполагает коррекцию и 74 рубля за доллар до конца недели», - пояснил Михаил Шульгин.