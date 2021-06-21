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Нефть не поможет: рублю предрекли падение к доллару

Алиса Селезнёва
55 минут назад
Курс российской национальной валюты, несмотря на поддержку налогового периода и высокие цены на нефть, к концу недели может упасть до 74 рублей за доллар. Об этом агентству «Прайм» заявил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин.
Эксперты: рубль упадет до 74 к доллару
Фото: ТАССТАСС
После завершения российско-американского саммита в Женеве, который прошел 16 июня, евро опустился ниже 87 рублей впервые с 17 марта. В начале пресс-конференции президента РФ Владимира Путина по итогам переговоров рубль ускорил рост, прибавив сразу около 20 копеек. Доллар снизился до 71,5 рубля, евро опустился ниже 87 рублей.
Однако после саммита помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готовит новые санкции против Москвы в связи с ситуацией с основателем ФБК (внесен Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексеем Навальным.
По словам Шульгина, положительное влияние саммита глав России и США на рубль прекратилось после новостей о том, что разрабатывается дополнительный пакет санкций.
«Рубль, как мы неоднократно отмечали на минувшей неделе, оказался неустойчивым ниже 72 за доллар. Мы вовсе не будем удивлены, если на этой неделе пара доллар-рубль поднимется до 74,00», - заявил он.
Эксперт отметил высокую волатильность доллара США, связанную как с выступлениями глав ФРС и ФБР, так и с публикацией в пятницу инфляционного индикатора — PCE. При этом рубль будет поддерживать налоговый период и цены на нефть.
«Наиболее позитивный для рубля сценарий — если нефть марки Brent поднимется в ближайшие дни выше 75 доллара за баррель. В этом случае, при поддержке дополнительного спроса на рублевую ликвидность курс вернется к отметке 71,50. Однако пока наш базовый сценарий предполагает коррекцию и 74 рубля за доллар до конца недели», - пояснил Михаил Шульгин.
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