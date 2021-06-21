Мировые Центробанки вновь стали скупать золото

Невзирая на то, что с 1976 года золото не является денежным металлом, а стало биржевым товаром, оно всё еще конкурирует на мировом валютном рынке с долларом США, отметили
в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ. Еще в начале 21 века Центробанки предпочитали продавать добытое в стране золото на внешнем рынке, и чистые продажи за первое десятилетие достигли 4,426 т. Но в 10-х годах стратегия кардинально поменялась и Центробанки занялись скупкой. С 2010 по 2019 год 5,015 тонн драгоценного металла пополнили золотые резервы различных стран.