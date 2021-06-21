Мировые Центробанки вновь стали скупать золото

Накануне Всемирный совет по золоту (ВСЗ) опубликовал свежий отчет об операциях различных ЦБ на золотом рынке. Только за апрель страны купили металла больше, чем продали, на 69 тонн. Специалисты отмечают, что для месячного показателя это очень высокий уровень.

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Невзирая на то, что с 1976 года золото не является денежным металлом, а стало биржевым товаром, оно всё еще конкурирует на мировом валютном рынке с долларом США, отметили в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ. Еще в начале 21 века Центробанки предпочитали продавать добытое в стране золото на внешнем рынке, и чистые продажи за первое десятилетие достигли 4,426 т. Но в 10-х годах стратегия кардинально поменялась и Центробанки занялись скупкой. С 2010 по 2019 год 5,015 тонн драгоценного металла пополнили золотые резервы различных стран.

Рекорд закупок был поставлен в 2018 году — 656 тонн. Последний раз такое количество приобретённого золота фиксировали только в 1960-х годах, но тогда курс доллара был жестко привязан к количеству металла в резервах банка США.

Разразившийся «ковидный» кризис, приведший к кризису экономическому, спутал все карты. Чтобы накопить необходимое количество валюты для поддержки собственных экономик, Центробанки различных стран выбросили на рынок огромное количество золота и баланс продаж-покупок драгоценного металла за второй квартал 2020 года приблизился к нулю.