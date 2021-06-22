Минимум с января: биткоин упал ниже 30 тысяч долларов

Курс биткоина за сутки 22 июня упал почти на 10%, до 30 тысяч долларов, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. За неделю криптовалюта обвалилась на 26,36%.

Дешевеют практически все остальные криптовалюты. Это происходит на фоне негативных новостей из Китая. Накануне национальный регулятор запретил банкам участвовать в операциях с электронными валютами, а криптоэксперты сообщили о массовой распродаже биткоинов. Ранее несколько китайских провинций вообще запретили майнить крипту.

Биткоин может упасть еще, но он остается перспективным средством для инвестиций, уверен основатель блокчейн-проекта Fragment Protocol Владимир Смеркис.

Владимир Смеркис основатель блокчейн-проекта Fragment Protocol «За последние годы биткоин вырос существенно, и даже с конца прошлого года на текущий момент он вырос в три раза. Я думаю, что пугаться не чего, волатильно сть криптовалют связана с тем, что они еще не настолько велики, могущественны, как будут через некоторый промежуток времени. Я думаю, что мы можем увидеть биткоин еще чуть ниже, вплоть до 25 тысяч долларов. Но поскольку капитала на рынке сейчас существенно больше, чем было четыре-пять лет назад, восстановление может пройти гораздо более мягко и быстро, чем это было в предыдущий раз, когда нам приходилось ждать порядка двух лет, чтобы нормализация на рынке состоялась. Также я думаю, что нам не составит никакого труда в течение одного года увидеть новые рекорды цены биткоина, в частности я думаю, что показатель 100 тысяч долларов в течение 365 дней является не таким уж сказочным, не таким уж недостижимым».