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ОПЕК+ может увеличить совокупную добычу нефти

Праймиещё 3
57 минут назад
ОПЕК+ планирует на заседании 1 июля договорится об увеличении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов.
ОПЕК+ может увеличить совокупную добычу нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"По словам делегатов, ОПЕК и ее соратники рассматривают возможность увеличения совокупной добычи нефти примерно на 500 000 баррелей в день", — говорится в сообщении.
Делегаты также отметили, что Саудовская Аравия и Россия осторожно наращивают добычу из-за неопределенности вокруг спроса, поскольку мировая экономика восстанавливается неравномерно.
ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались. На май текущего года они составляли 6,55 миллиона баррелей в сутки, на июнь составляют 6,2 миллиона, на июль — 5,76 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.
При этом с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в мае составляли 7,3 миллиона баррелей в сутки, в июне будут находиться на уровне 6,6 миллиона, в июле — 5,76 миллиона баррелей в сутки.
Рынки,Цена на нефть,Когда следующий кризис,ОПЕК,Wall Street Journal,
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