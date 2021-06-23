ОПЕК+ может увеличить совокупную добычу нефти

ОПЕК+ планирует на заседании 1 июля договорится об увеличении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов.

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"По словам делегатов, ОПЕК и ее соратники рассматривают возможность увеличения совокупной добычи нефти примерно на 500 000 баррелей в день", — говорится в сообщении.

Делегаты также отметили, что Саудовская Аравия и Россия осторожно наращивают добычу из-за неопределенности вокруг спроса, поскольку мировая экономика восстанавливается неравномерно.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались. На май текущего года они составляли 6,55 миллиона баррелей в сутки, на июнь составляют 6,2 миллиона, на июль — 5,76 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.