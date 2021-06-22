«Крест смерти»: Китай уронил биткоин

Биткоин пережил тяжелые выходные, упав с пятницы примерно на 3000 долларов, или почти на 9%, до 32 500 долларов. Об этом пишет ProFinance.ru.

Фото: © РИА Новости. Владимир Трефилов © РИА Новости. Владимир Трефилов

Главная криптовалюта торговалась ниже этого уровня 9 июня. Основной проблемой для биткоина является Китай, который ведет жесткую политику в отношении майнеров. Это негативно влияет на скорость хеширования. Финансово-аналитический ресурс пишет, что на Китай приходится основная часть глобального хэширования биткоинов.

Ослабление биткоина сформировало 19 июня торговый паттерн – его специалисты именуют «крестом смерти». Из этого следует, что «50-дневная скользящая средняя биткоина упала ниже 200-дневной скользящей средней».

Смертельный крест может говорить о том, что импульс покупки сходит на нет. Речь идет об акциях, рынке валют или криптовалюты.