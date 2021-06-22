«Крест смерти»: Китай уронил биткоин

Биткоин пережил тяжелые выходные, упав с пятницы примерно на 3000 долларов, или почти на 9%, до 32 500 долларов. Об этом пишет
ProFinance.ru.
Фото: © РИА Новости. Владимир Трефилов© РИА Новости. Владимир Трефилов
Главная криптовалюта торговалась ниже этого уровня 9 июня. Основной проблемой для биткоина является Китай, который ведет жесткую политику в отношении майнеров. Это негативно влияет на скорость хеширования. Финансово-аналитический ресурс пишет, что на Китай приходится основная часть глобального хэширования биткоинов.
Ослабление биткоина сформировало 19 июня торговый паттерн – его специалисты именуют «крестом смерти». Из этого следует, что «50-дневная скользящая средняя биткоина упала ниже 200-дневной скользящей средней».
Смертельный крест может говорить о том, что импульс покупки сходит на нет. Речь идет об акциях, рынке валют или криптовалюты.
Как недавно заявил финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев, чтобы определиться с дальнейшим трендом, рынкам не хватает какой-либо позитивной или негативной информации. По его мнению, рынок ждет действий крупных участников, которые либо начнут агрессивно закупаться биткоином, либо избавляться от него.