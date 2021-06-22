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В России задумались о запрете экспорта бензина

Газета.Ruиещё 8
42 минуты назад
Российский вице-премьер Александр Новак поручил Министерству энергетики рассмотреть целесообразность временного запрета на экспорт бензина, сообщается на сайте правительства России.
В России задумались о запрете экспорта бензина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Такое поручение замглавы кабмина дал по итогам совещания по ценам на нефтепродукты с представителями нефтегазовых компаний.
Кроме того, Минэнерго поручено изучить необходимость заключения с нефтяными компаниями соглашений по установлению максимально допустимых региональных оптовых цен на топливо и проработать параметры таких соглашений.
По словам Новака, важнейшей целью является сохранение динамики розничных цен на нефтепродукты в рамках общей инфляции. Для реализации этой цели был внесен ряд поправок в законодательство, а также скорректирован демпфер на топливо в соответствии с предложениями компаний отрасли.
Ранее Министерство энергетики России исключило возможность дефицита бензина и дизельного топлива в стране.
Рынки,Александр Новак,Минэнерго,
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