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Стоимость биткоина растет после падения ниже $30 тысяч

Прайм
1 час назад
Стоимость биткоина в среду утром коррекционно растет после падения ниже отметки в 30 тысяч долларов во вторник, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.01 мск рос в цене на 2,98%, до 33 875 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 2,94%, до 33 888 долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Биткоин корректируется после значительного падения вторника, когда стоимость криптовалюты упала ниже отметки в 30 тысяч долларов. Показатель опустился до этого уровня впервые с 27 января.
Стоимость биткоина росла активными темпами с октября 2020 года до середины апреля 2021 года, за это время криптовалюта подорожала почти в 6 раз, с 11 тысяч долларов до 64 тысяч. Биткоин 14 апреля в очередной раз обновил исторический максимум и достиг 64 854 долларов, а затем стал дешеветь.
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