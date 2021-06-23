Стоимость биткоина в среду утром коррекционно растет после падения ниже отметки в 30 тысяч долларов во вторник, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.01 мск рос в цене на 2,98%, до 33 875 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 2,94%, до 33 888 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин корректируется после значительного падения вторника, когда стоимость криптовалюты упала ниже отметки в 30 тысяч долларов. Показатель опустился до этого уровня впервые с 27 января.