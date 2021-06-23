Инцидент в Черном море ослабил рубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.09 мск снижался на 16 копеек до 72,71 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 86,85 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар максимально дешевел во вторник до 72,51 рубля, евро – до 86,56 рубля.