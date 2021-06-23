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Рубль растерял часть роста на новостях об инциденте в Черном море

Прайм
1 час назад
Рубль растерял часть роста (20-30 копеек) на новостях об инциденте на Черном море в районе мыса Фиолент, свидетельствуют данные Московской биржи.
Инцидент в Черном море ослабил рубль
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.09 мск снижался на 16 копеек до 72,71 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 86,85 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар максимально дешевел во вторник до 72,51 рубля, евро – до 86,56 рубля.
Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы британским эсминцем, пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
Рынки,Министерство обороны,Московская биржа,ФСБ,
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