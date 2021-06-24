Курс доллара: спрогнозирован курс рубля до конца лета

Рубль начал укрепляться, пробив на торгах в среду, 23 июня, сопротивление на отметке 72,7 рубля за доллар, и настроен на тестирование годовых максимумов. Об этом агентству «Прайм» заявил
аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.
Рынки в целом стали более спокойно себя вести после действий Китая, который стабилизировал ставки денежного рынка, ограничив темпы роста предоставляемой финансовому сектору ликвидности, отметил эксперт.
Как заявил Миронюк, поддержку оказало и последнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла
в Конгрессе, который заявил, что эффект низкой базы 2020 года, повышение спроса на фоне снятия карантинных ограничений, перебои в поставках являются временными.
Явную поддержку оказывает нефть, которая достигла $75,68 за баррель Brent за июльский фьючерс на МосБирже
к 11 часам (мск) в среду - максимума с конца 2018 года, подчеркнул аналитик.
Будущее нефтяных котировок зависит от ближайшего заседания технического комитета ОПЕК+ 29 июня, на котором могут принять решение о значительном смягчении квот.
Аналитик обратил внимание на то, что Россия уменьшает зависимость от экспорта нефти и газа, в структуре экспорта повышается доля металлов, продукции химических производств, сельхозпродукции и других товаров.
Если сценарий развернется оптимистичный, то рубль сможет преодолеть отметку 70 руб./$ и закрепиться ниже, отметил Миронюк. Эксперт допустил расширение диапазона до 69-78 рублей за доллар на горизонте 3 месяцев благодаря волатильности.
Как заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич
, российская валюта стала бороться против доллара после того, как интерес на международных рынках в сторону последнего начал слабеть.