Россия введет пошлины на экспорт металла

Дополнительные поступления в бюджет РФ от введения временных экспортных пошлин составляют 20-25% той сверхприбыли, которую получат металлурги по итогам 2021 года от благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых рынках, подчеркнул Белоусов.