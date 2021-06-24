Россия введет пошлины на экспорт металла

"По итогам совместной проработки с Минпромторгом, Минфином, с другими ведомствами предлагается ввести временные экспортные пошлины на ключевые товары черной и цветной металлургии с 1 августа по 31 декабря 2021 года включительно", — сказал Решетников.
"За это время разработать постоянно действующий механизм, который позволит аккумулировать часть прибыли от этой сверхблагоприятной конъюнктуры, в том случае, если ситуация продолжится в следующих годах, в бюджете", — добавил он.
"Вопрос, который вы подняли сегодня, крайне важный и актуальный для страны. Прошу оперативно подготовить все необходимые документы для принятия решений и в буквальном смысле слова срочно внести в правительство", — сказал Мишустин на встрече кабмина, на котором был поднят этот вопрос.
"Поэтому хочу подчеркнуть, что введение пошлин — это не наказание металлургов, тем более, что они несут на себе большую социальную и экологическую нагрузку. Это часть комплекса защитных мер внутреннего рынка. Мы должны защитить нашего внутреннего потребителя от того, что сейчас происходит на мировых рынках", — сказал Белоусов на совещании кабмина.
"Мера временная, она носит фискальный характер и цель ее — создание источника компенсации удорожания по гособоронзаказу, госконтрактам, строительства жилья, дорог и ряда других строительных программ", — сказал он.
"Те объемы, которые планируется получить дополнительно в бюджет от введения этой пошлины — это порядка 113-114 миллиардов рублей по черным металлам и порядка 50 миллиардов по цветным металлам — это незначительная часть, порядка 20-25% той сверхприбыли, которую получают сейчас металлурги от благоприятной конъюнктуры мировых рынков", — добавил первый вице-премьер.