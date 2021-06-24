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Усилия напрасны: Россия и Китай не смогут ударить по статусу доллара

Вероника Полынина
1 час назад
Усилия России и Китая не смогут лишить доллар статуса основной резервной валюты, но снизят ее роль в региональной и международной торговле. Такого мнения придерживаются опрошенные агентством «Прайм» эксперты.
Усилия напрасны: Россия и Китай не смогут ударить по статусу доллара
Фото: ReutersReuters
Специалисты считают, что у американской валюты все еще нет конкурентов, однако через несколько десятилетий ситуация может измениться.
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Как отметил ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, еще сто лет назад британский фунт стерлингов был одной из самых значимых валют мира. С тех пор его роль угасла, фунт стерлингов остается резервной валютой, но «далеко не валютой, определяющей мировую торговлю и оценку богатства».
По его мнению, ценообразование большинства товаров все еще происходит на американских биржах и в американском долларе, однако усилия России и Китая смогут снизить его роль в региональной торговле и на международном уровне.
Для того, чтобы подорвать статус доллара, необходимо появление столь же крупной и диверсифицированной экономики, уверен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Он подчеркнул, что внутри этой экономики не должно происходить процессов дезинтеграции, как в настоящее время в Евросоюзе.
Бабин напомнил, что большинство товаров на ключевых биржах торгуется в долларах. Поэтому даже в случае полного отказа во взаимной торговле от американской валюты контрагентам все равно придется ориентироваться на ее курс, а также на стоимость товаров и услуг на мировом рынке, котируемых в долларах.
Он также отметил, что курс китайского юаня привязан к доллару, поэтому вряд ли Китай пойдет даже на существенное сокращение долларовой составляющей в своей экономике.
«Доллар, выпущенный век назад, является таким же платежным средством, как и доллар, который отпечатан только вчера», - напомнил Андрей Кочетков.
Другие валюты, в том числе юань и рубль, не отличаются такой исторической стабильностью, подчеркнул Кочетков.
По его мнению, говорить о существенном изменении роли доллара можно будет через 10 лет.
«Возможно, что именно снижение статуса доллара будет следующим значимым глобальным кризисом», - предположил эксперт.
Рынки,Дмитрий Бабин,Андрей Кочетков,Открытие Брокер,ЕС,
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