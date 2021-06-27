Цена на газ взлетела в Европе

Стоимость природного газа на спотовом рынке Европы подскочила близко к историческим максимумам — последний раз такой уровень был зафиксирован в 2008 году. Об этом сообщают «Известия».

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Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова объяснила, что причиной роста цен является прежде всего жаркое лето, наложившееся на ситуацию с медленным восполнением запасов в ПХГ, которые были максимально опустошены в холодную зиму.

«Кроме того, имеет место снижение поставок СПГ в Европу, так как его поставщики, в том числе те, которые предлагали ЕС свои "молекулы свободы", выбирают азиатские рынки, где цена на газ более привлекательна, чем в Европе», — пояснила она.

Директор института энергетики и финансов Марсель Салихов отметил, что европейский рынок газа является либерализированным. Он отметил, что основные причины связаны с факторами спроса и предложения. Согласно данным газотранспортных операторов, в мае текущего года спрос был на 17 процентов выше показателей 2020-го. За первые пять месяцев 2021 года — на 17,6 процента больше спроса, чем за тот же период в 2020-м.

Еще один фактор, из-за которого цены на газ будут оставаться высокими еще какое-то время, это проблемы с морскими перевозками. СПГ перевозится танкерами, и его не затронула нехватка контейнеров, из-за которой мировая торговля в начале 2021 года чуть было не остановилась.