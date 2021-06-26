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Отнять сколько можно: у российской нефти появился новый соперник

Прайм
4 часа назад
Недавно вышедшему на рынок норвежскому сорту нефти Johan Sverdrup, близкому по характеристикам к Urals, вполне может удастся найти своего покупателя среди потребителей российской нефти, пророчат игроки. Как рассказали агентству "Прайм" эксперты, пока не поздно, отечественным поставщикам необходимо задуматься о перспективах рынка и повысить конкурентоспособность российской нефти.
У российской нефти появился новый соперник
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее вице-президент информационного агентства Argus (специализируется на рынке нефти) Джеймс Гудер назвал сорт Johan Sverdrup новым потенциальным соперником для российского сырья.
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Сейчас европейские страны не так активно покупают Urals, считает он и опасается, что, если Johan Sverdrup будет включен в состав корзины Brent, стоимость контрактов на него будет выше, чем на российский сорт.
Johan Sverdrup является крупнейшим проектом разработки нефтяного месторождения на норвежском континентальном шельфе с 1980-х годов. Извлекаемые запасы — 2,7 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. Оператором выступает Equinor, в проекте также принимают участие Lundin Norway, Petoro, Aker BP и Total.
Добыча началась в октябре 2019 года. Ожидается, что в период максимальной добычи на это месторождение будет приходиться около трети всей добычи нефти в Норвегии.

НОРВЕЖСКАЯ НЕФТЬ НЕ УГРОЗА

Норвежская нефть не является ни угрозой, ни неожиданностью для рынка, говорит начальник Управления аналитических исследований ИК "Универ Капитал" Дмитрий Александров. После открытия месторождения в 2010 году и утверждения плана его освоения в 2015 году прошло уже много лет.
Все отраслевые игроки наблюдали за созданием буровых, строительством промысловых комплексов и нефтепроводов, береговой ГЭС энергообеспечения, и, естественно, учитывали появление новых объемов сырья из Норвегии на европейском рынке с ценовым давлением прежде всего на роттердамском базисе поставки.
Полка добычи на месторождении может быть достигнута через два года на уровне 33-35 млн тонн в год. Это довольно большой объём — 650-700 тысяч баррелей в сутки, признает Александров, но надо учитывать, что "нынешние перекосы в энергобалансе и неопределённость в темпах роста спроса и восстановления добычи странами ОПЕК+, Ираном и американскими сланцевыми проектами существенно выше".

НО ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ

Объем добычи нефти Норвегией почти в пять раз меньше российского. Это в целом позволяет не беспокоиться за позиции российской нефти, отмечают эксперты.
Потенциал запаса Johan Sverdrup к 2022 году оценивается в 720 тысяч баррелей в сутки, при том что поставки российской нефти в страны Европы в предкризисном 2019 году составляли около 3,1 млн баррелей в день.
"Однако тот факт, что новый норвежский сорт близок по физическим характеристикам к российской Urals, обладает более низкой себестоимостью, а его поставки связаны с меньшими накладными расходами, позволит ему легко найти покупателей среди бывших потребителей российской нефти", — полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.
В условиях прогнозов, предполагающих постепенное сжатие европейского нефтяного рынка из-за курса на возобновляемые источники энергии, российским поставщикам было бы логично задуматься над повышением конкурентоспособности своего сырья, чтобы в будущем не пришлось расширять дисконт Urals к Brent для сохранения доли рынка, рассуждает он.
При этом, отмечает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк, окончательного решения о включении Johan Sverdrup в состав корзины Brent пока еще нет. Независимо от того, произойдет ли это, Urals (при отсутствии дисбалансов поставок) обычно стоит дешевле сортов Brent и Forties.
Другой вопрос — объем добычи.
"При существующих ценах на нефть, если они долгосрочно закрепятся на уровне выше 70 долларов за баррель, добыча на ряде шельфовых месторождений становится рентабельна, что в среднесрочной перспективе позволит независимым от сделки ОПЕК+ производителям, в том числе и из Норвегии нарастить поставки", — говорит он.
То же касается и нефтедобывающих компаний США, которые ранее активно инвестировали в шельфовую добычу.

КОНКУРЕНЦИЯ БУДЕТ, НО СГЛАЖЕННАЯ

"Общее давление на европейский рынок будет, но оно будет демпфироваться естественным падением добычи на старых месторождениях региона", — считает Александров.
Это смежные сорта, и конкурировать они будут глобально, а не только на рынке Европы, причём в нормальной ситуации (без перекоса спроса и предложения на отдельных базисах) конкуренция будет сглаженная.
Что касается российских поставок, то здесь возможно давление на ценовой дифференциал Brent-Urals, но тоже умеренное. Если рассмотреть физико-химические свойства сортов, то российская Urals получается путём смешения в трубопроводной системе сибирской и волго-уральской нефти и содержит около 1,3% серы при плотности 860-871 кг/м3 (31-32° API). Норвежская Johan Sverdrup содержит около 0,8% серы и имеет плотность порядка 887-891 кг/м3 (27-28° API).
"Таким образом сернистость российской нефти существенно выше, а плотность несколько ниже. Так что многие потребители будут исходить из своих технологических процессов и локальной конъюнктуры", — предполагает аналитик.
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