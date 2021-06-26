На графике биткоина увидели «крест смерти»

График биткоина показал «крест смерти», который означает дальнейшее снижение курса. Но в долгосрочной перспективе неизбежен рост криптовалюты. Так считают эксперты, опрошенные
РИА Новости.
«Фигура креста смерти прослеживается, но любое рыночное движение – даже падение – это возможность для извлечения прибыли», - заявил основатель DAOconsensus Илья Чураков.
По его словам, «крест смерти» говорит о дальнейшем снижении курса биткоина. И это можно выгодно использовать в шорт-позициях.
По словам Чуракова, в ближайшее время биткоин будет стоить в районе 30 тысяч долларов, периодически уходя ближе к 28 тысячам, а возможно - и к 25 тысячам. К концу года у биткоина есть шансы превысить 50 тыс. долларов, и даже обновить исторический рекорд, подскочив до 80 тыс. долларов.
«Итого умеренный прогноз на конец года по биткоину - 65000 долларов», - заключил Чураков.
Официальный представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко
отметила, что фигура не означает «смерть» биткоина. Она говорит о падении курса биткоина в ближайшие два месяца.
«В долгосрочной перспективе я остаюсь уверена в том, что биткоин будет расти, и других вариантов здесь нет», - сказала Максименко.
По ее прогнозам, до конца лета биткоин может упасть до 25 тысяч долларов, но его сразу же будут откупать инвесторы. Наиболее вероятным будет колебание биткоина между 30 тыс. и 35 тыс. долларов на протяжении нескольких недель. К концу осени начнется рост.
«Сначала к 40 тыс. долларов, а потом и к 60 тыс. долларов уже ближе к зиме и Рождеству», - считает Максименко.