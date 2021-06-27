Спрос россиян на биткоин упал

В мае основатель и глава Tesla Илон Маск обвалил
стоимость биткоина, заявив, что компания планирует держать, а не продавать уже имеющиеся у нее биткоины и намерена использовать их для транзакций, как только майнинг перейдет на более устойчивую энергетику. Еще предприниматель говорил, что компания приостанавливает продажу электромобилей за биткоины из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты. Аналитики Уолл-стрит предупредили, что последние шаги Маска
сбивают с толку криптоинвесторов и вызывают дополнительную волатильность акций Tesla.