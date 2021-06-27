Спрос россиян на биткоин упал

По словам руководителя брокера J2TX Артема Моисеева, такое изменение говорит о том, что игроки, спекулирующие на цене токенов, перевели свои вложения из биткоина в менее дорогие альткоины, позволяющие управлять их стоимостью и торговать на сильных изменениях котировок. Также часть инвесторов пытается компенсировать убытки, вкладываясь в более рискованные активы.