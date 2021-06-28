В Великобритании крупную криптобиржу признали незаконной

Управление по финансовому поведению Великобритании (FCA) запретило подразделению одной из самых крупных криптовалютных бирж в мире Binance торговать криптовалютой на территории страны, сообщают зарубежные СМИ.

Фото: © РИА Новости. Евгений Биятов © РИА Новости. Евгений Биятов

По данным The Financial Times, финансовые власти страны обязали биржу на своем веб-сайте и в соцсетях уведомить о том, что она не имеет права работать в Великобритании. В заявлении FCA сказано Binance Markets в Англии "не должна без предварительного письменного согласия FCA осуществлять какую-либо регулируемую деятельность".

По данным Reuters, биржа должна обеспечить безопасность и хранение всех записей о британских пользователях и проинформировать об этом FCA до 2 июля.

Binance подавала заявку на регистрацию в Лондоне в качестве криптовалютной компании, но в мае отозвала ее. Несмотря на то, что FCA ограничила Binance в Великобритании, британцы могут получить доступ к услугам Binance в других юрисдикциях.