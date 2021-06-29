Цены на нефть WTI закрылись на самом низком уровне за неделю

29 июня — Dow Jones. Фьючерсы на нефть в понедельник закрылись на минимальном уровне более чем за неделю после завершения прошлой недели на самых высоких отметках с октября 2018 года.

Фото: © РИА Новости. Максим Богодвид © РИА Новости. Максим Богодвид

Опасения, что распространение нового штамма Covid в Европе и Азии приведет к сокращению путешествий и, как следствие, к снижению спроса на топливо, оказали давление на нефтяные цены.

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Трейдеры также ждут заседания нефтедобывающей коалиции ОПЕК+, которое состоится позже на этой неделе.

Альянс ОПЕК+ намерен провести техническое совещание во вторник-среду, чтобы рассмотреть ситуацию на рынке нефти. В четверг пройдут заседания ОПЕК и ОПЕК+, на которых будут приняты официальные решения по добыче.

В S&P Global Platts Analytics ожидают, что наиболее вероятным результатом заседания группы станет увеличение нефтедобычи на 500 00 млн баррелей в день.

Августовские фьючерсы на нефть WTI по итогам торгов на NYMEX снизились на 1,14 доллара, или 1,5%, до 72,91доллара за баррель.

Сентябрьские контракты на нефть Brent подешевели на 1,24 доллара, или 1,6%, до 74,14 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 1,50 доллара, или 2%, до 74,68 доллара за баррель.

Между тем Китай объявил о своих планах повысить розничную цену на бензин и дизельное топливо начиная со вторника. Цены на нефть упали после этих новостей, так как решение Китая было расценено как "очередная попытка контролировать цены на сырьевые товары", говорит Фил Флинн , старший аналитик Price Futures Group.

Кроме того, трейдеры следят за ситуацией с коронавирусом. В некоторых регионах Австралии наблюдается значительное ухудшение эпидемиологической обстановки. Эксперты предупреждают, что стране, возможно, предстоит самый непростой период с начала пандемии.

Июньские фьючерсы на бензин снизились на 2,1% до 2,22 доллара за галлон. Июльские фьючерсы на печное топливо снизились на 1,5% до 2,12 доллара за галлон.