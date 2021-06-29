Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Курс доллара: «Прямая линия» с Путиным поддержит рубль

Лера Букина
1 час назад
Несмотря на завершение июньского налогового периода, исчерпание локальной поддержки этого фактора не уменьшило привлекательности российской валюты для инвесторов. Об этом агентству «Прайм» заявил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.
Курс доллара: «Прямая линия» с Путиным поддержит рубль
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, котировки в паре с американской валютой и европейской консолидируются вблизи поддержки 72 рубля за доллар и 86 рублей за евро.
Видео дня
Он отметил, что рубль может укрепляться на фоне рекордно дорогой нефти, однако заявил о наличии неопределенности со стороны ОПЕК+, которая на этой неделе проводит заседание.
Он ожидает осторожного наращивания объемов добычи, которые не закрепят котировки Brent ниже $70 за баррель в ближайшие месяцы, отметил эксперт.
Миронюк напомнил о «Прямой линии» с Владимиром Путиным, которая состоится 30 июня. Он считает, это окажет поддержку российской валюте.
«А статистика розничных продаж, по уровню безработицы и строительству за май, реальным зарплатам за апрель в России поддержит позитивный для рубля фон, как и окончательная оценка ВВП России за первый квартал 2021 года, которая будет опубликована в пятницу 2 июля», — заявил финансист.
Ситуация на рынке акций также окажет положительное влияние на спрос на рубли, считает Миронюк.
Приобретение акций под дивиденды влияет на индекс Мосбиржи, который находится вблизи рекордов. По его словам, это оказывает поддержку спросу на рубли.
Он также обратил внимание на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной во время интервью Bloomberg в понедельник относительно того, что доллар останется частью международных резервов РФ. Он считает, что это фактор снижения волатильности.
Президент России Владимир Путин не так давно сообщил о том, что страна готова переходить на расчеты с партнерами в национальных валютах, в частности, на евро.
Министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия намерена полностью отказаться от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) и сократить долю британского фунта.
Рынки,Антон Силуанов,Эльвира Набиуллина,Владимир Путин,Фонд национального благосостояния,Центральный банк России,Bloomberg,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители