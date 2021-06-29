Курс доллара: «Прямая линия» с Путиным поддержит рубль

Несмотря на завершение июньского налогового периода, исчерпание локальной поддержки этого фактора не уменьшило привлекательности российской валюты для инвесторов. Об этом агентству «Прайм» заявил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

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По его словам, котировки в паре с американской валютой и европейской консолидируются вблизи поддержки 72 рубля за доллар и 86 рублей за евро.

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Он отметил, что рубль может укрепляться на фоне рекордно дорогой нефти, однако заявил о наличии неопределенности со стороны ОПЕК+, которая на этой неделе проводит заседание.

Он ожидает осторожного наращивания объемов добычи, которые не закрепят котировки Brent ниже $70 за баррель в ближайшие месяцы, отметил эксперт.

Миронюк напомнил о «Прямой линии» с Владимиром Путиным , которая состоится 30 июня. Он считает, это окажет поддержку российской валюте.

«А статистика розничных продаж, по уровню безработицы и строительству за май, реальным зарплатам за апрель в России поддержит позитивный для рубля фон, как и окончательная оценка ВВП России за первый квартал 2021 года, которая будет опубликована в пятницу 2 июля», — заявил финансист.

Ситуация на рынке акций также окажет положительное влияние на спрос на рубли, считает Миронюк.

Приобретение акций под дивиденды влияет на индекс Мосбиржи, который находится вблизи рекордов. По его словам, это оказывает поддержку спросу на рубли.

Он также обратил внимание на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной во время интервью Bloomberg в понедельник относительно того, что доллар останется частью международных резервов РФ. Он считает, что это фактор снижения волатильности.

Президент России Владимир Путин не так давно сообщил о том, что страна готова переходить на расчеты с партнерами в национальных валютах, в частности, на евро.