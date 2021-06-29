В Saxo Bank предсказали падение доллара до 68 рублей

Джона Харди. Доллар к концу года упадет до 68 рублей, а стоимость евро составит 85 рублей. Об этом пишет Forbes со ссылкой на прогноз главного валютного стратега датского Saxo Bank

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Saxo Bank ожидает укрепления рубля в связи с ростом сырьевых рынков.

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«Велика вероятность, что текущий цикл на сырьевом рынке продолжит поддерживать российскую экономику. Цены на нефть марки Brent в $70-90 за баррель и подорожание металлов должны обеспечить хороший торговый баланс и состояние текущего счета», — заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

Харди также высказался о планах ЦБ по повышению ставок. Он допустил их рост еще на 50 базисных пунктов, до 6,00% к концу 2021 года.

По словам экономиста, Центробанку следует сохранить покупательскую способность рубля и снизить «импорт инфляции».

Согласно прогнозу Saxo Bank, к концу сентября цена на нефть Brent может остановиться на отметке в $75, стоимость золота достигнет $1800.

По мнению Якобсена, пандемия все еще оказывает негативное воздействие на российскую экономику. Однако у него на этот счет весьма позитивный прогноз. Он считает, что ситуация «продолжит улучшаться».

По словам главного экономиста, российская валюта остается волатильной, однако ей окажет поддержку укрепление российского экспорта.

Якобсен прогнозирует, что третий квартал в России будет лучше среднего благодаря ситуации на сырьевых рынках и возврату к нормальному функционированию экономики.

Угроза для рубля - выборы в бундестаг Германии , которые намечены на конец сентября, считает он.

«Если в правительство там войдут «зеленые», то рубль, скорее всего, не сможет укрепиться», - полагает Якобсен.

А если Христианско-демократический союз улучшит позиции в опросах и сформирует правительство благодаря поддержке другой партии, то можно надеяться на завершение проекта «Северный поток-2». В этом случае реализуются прогнозы банка, заключил экономист.