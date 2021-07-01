Нет консенсуса: встречу ОПЕК+ перенесли из-за ОАЭ

В четверг на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а также министерской встрече представители стран-участниц не смогли прийти к консенсусу об уровнях добычи нефти с августа. Отмечается, что ОАЭ не согласились со своей базой отсчета сокращения добычи. Переговоры, целью которых является сформировать рекомендации по параметрам соглашения после июля, продолжатся в пятницу.