Deutsche Bank: доллар ждут трудные времена

Аналитики Deutsche Bank отметили, что в США базовая инфляция взлетела до 29-летнего максимума, составив 5%, а «рост цен коснется всех». Об этом пишет «Свободная пресса».

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В докладе Deutsche Bank подчеркивается, что «нынешние фискальные стимулы сопоставимы с теми, что наблюдались во время Второй мировой войны, когда дефицит бюджета США составлял от 15 до 30% ВВП». Тогда, по данным экспертов, инфляция в 1946, 1947 и 1948 годах составляла 8,4%, 14,6% и 7,7% соответственно.

Гигантская эмиссия, которую запустили в США, чтобы покрыть дефицит бюджета, уже раскрутила маховик мировой производственной инфляции. Ее следствием стало то, что по сравнению с прошлым годом морские тарифы перевозчиков на маршруте из Шанхая в Роттердам (Нидерланды) выросли на 534% в долларовом выражении. А доставка контейнера на восточное побережье США стала дороже сразу на 35,7%, отмечает «Свободная пресса».

Также, по данным издания, западные эксперты уже обратили внимание на то, что в Соединенных Штатах образовался дефицит ряда товаров, в частности, ликвидной недвижимости. При этом в стране сложилась уникальная ситуация на рынке труда: 15,3 млн американцев получают пособия по безработице, при этом работодателям не хватает 8 млн рабочих.

Все это в итоге ведет к обесцениванию доллара и влияет как на мировые цены, так и на внутрероссийские, отмечает издание.