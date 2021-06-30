Deutsche Bank: доллар ждут трудные времена

Аналитики Deutsche Bank
отметили, что в США базовая инфляция взлетела до 29-летнего максимума, составив 5%, а «рост цен коснется всех». Об этом пишет
«Свободная пресса».
В докладе Deutsche Bank подчеркивается, что «нынешние фискальные стимулы сопоставимы с теми, что наблюдались во время Второй мировой войны, когда дефицит бюджета США составлял от 15 до 30% ВВП». Тогда, по данным экспертов, инфляция в 1946, 1947 и 1948 годах составляла 8,4%, 14,6% и 7,7% соответственно.
Гигантская эмиссия, которую запустили в США, чтобы покрыть дефицит бюджета, уже раскрутила маховик мировой производственной инфляции. Ее следствием стало то, что по сравнению с прошлым годом морские тарифы перевозчиков на маршруте из Шанхая в Роттердам (Нидерланды) выросли на 534% в долларовом выражении. А доставка контейнера на восточное побережье США стала дороже сразу на 35,7%, отмечает «Свободная пресса».
Также, по данным издания, западные эксперты уже обратили внимание на то, что в Соединенных Штатах образовался дефицит ряда товаров, в частности, ликвидной недвижимости. При этом в стране сложилась уникальная ситуация на рынке труда: 15,3 млн американцев получают пособия по безработице, при этом работодателям не хватает 8 млн рабочих.
Все это в итоге ведет к обесцениванию доллара и влияет как на мировые цены, так и на внутрероссийские, отмечает издание.
Ранее экономисты Deutsche Bank предупредили, что отказ Федеральной резервной системы США
от ужесточения политики до тех пор, пока инфляция не продемонстрирует устойчивые рост, будет иметь тяжелые последствия для экономической и финансовой деятельности. По их мнению, задержка в реагировании на инфляционные процессы «может привести к значительной рецессии и спровоцировать цепочку финансовых проблем во всем мире, особенно на