В России не останется сигарет дешевле 108 рублей

С 1 июля в РФ запретили продавать сигареты стоимостью менее 108 рублей за пачку. Это следует из закона об охране здоровья россиян от воздействия окружающего табачного дыма.

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Отмечается, что повышение минимальной стоимости данного товары должно было произойти еще 1 апреля, однако продавцам дали отсрочку. Как пишет сайт KP.RU, сделали это, чтобы они могли реализовать закупленный до апреля товар по прежним ценам.