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В России не останется сигарет дешевле 108 рублей

Свободная прессаиещё 3
18 часов назад
С 1 июля в РФ запретили продавать сигареты стоимостью менее 108 рублей за пачку. Это следует из закона об охране здоровья россиян от воздействия окружающего табачного дыма.
В России не останется сигарет дешевле 108 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что повышение минимальной стоимости данного товары должно было произойти еще 1 апреля, однако продавцам дали отсрочку. Как пишет сайт KP.RU, сделали это, чтобы они могли реализовать закупленный до апреля товар по прежним ценам.
Ранее "Свободная пресса" сообщала, как отличить поддельные сигареты. По словам эксперта, в этом поможет цифровой код, который с июля прошлого года имеет каждая легальная пачка. Его можно отсканировать с помощью мобильного приложения «Честный знак» и убедиться в подлинности пачки.
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