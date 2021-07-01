В начале торгов в четверг, 1 июля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 07:07 мск курс доллара снизился на три копейки — до 73,1 рубля. Курс евро также снизился на пять копеек и составляет 86,7 рубля. Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.