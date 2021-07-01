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Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомиещё 13
18 часов назад
В начале торгов в четверг, 1 июля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 07:07 мск курс доллара снизился на три копейки — до 73,1 рубля.
Курс евро также снизился на пять копеек и составляет 86,7 рубля.
Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.
Рынки,Финансовый университет,Московская биржа,ФБА "Экономика сегодня",
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