Ефимов опроверг информацию о падении выручки ресторанов на 80% из-за введения QR-кодов

«Сейчас мы сталкиваемся с очередным сложным этапом, к сожалению. И, к сожалению, мы вынуждены вводить определенные ограничения. Но мы внимательно следим за тем, что происходит в экономике. Многие предприниматели пытаются злоупотреблять, играть общественным мнением. Например, рестораторы в первый же день заявили о сокращении выручки на 80% по всему рынку. Непонятно, где они взяли эти цифры. Но мы видим совершенно другую картину. Выручка сократилась, но на 15-20%. И она на сегодняшний момент выше, чем среднегодовая выручка прошлого года», — сказал Ефимов.