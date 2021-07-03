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Аналитики сообщили о падении мировых цен на бензин

Говорит Москваиещё 4
2 часа назад
Аналитики сообщили о падении мировых цен на бензин. В среднем литр топлива в прошлом году стоил 81 цент — это на 11% дешевле, чем в 2019 году.
Пандемия уронила мировые цены на бензин
Фото: ТАССТАСС
Причина — уменьшение цен на нефть в первом полугодии из-за пандемии коронавируса. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование экспертов Международного энергетического агентства.
Самый дорогой бензин продавался в Гонконге за 2,01 доллара за литр, а самый дешёвый —в Иране, он стоил 0,32 доллара за литр.Аналитики отметили, что топливо также недорого стоит в Алжире, Нигерии, Малайзии, Саудовской Аравии, Казахстане, Узбекистане и Киргизии.
Цена бензина в России в прошлом году была ниже средней — 0,64 доллара, в то время как в 2019 году он стоил 0,7 доллара.Самый дорогой бензин продавался в странах Западной и Северной Европы: 1,48 доллара стоил литр в Германии, 1,56 — в Норвегии, 1,63 — в Италии и 1,71 — в Финляндии.
Рынки,Цена на нефть,Международное энергетическое агентство,РИА Новости,
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