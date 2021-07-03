Пандемия уронила мировые цены на бензин

Аналитики сообщили о падении мировых цен на бензин. В среднем литр топлива в прошлом году стоил 81 цент — это на 11% дешевле, чем в 2019 году.

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Причина — уменьшение цен на нефть в первом полугодии из-за пандемии коронавируса. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование экспертов Международного энергетического агентства

Самый дорогой бензин продавался в Гонконге за 2,01 доллара за литр, а самый дешёвый —в Иране, он стоил 0,32 доллара за литр.Аналитики отметили, что топливо также недорого стоит в Алжире, Нигерии, Малайзии, Саудовской Аравии, Казахстане, Узбекистане и Киргизии.