Курс рубля: три фактора определят динамику валюты РФ в июле

Динамика нефтяных котировок, позиция Банка России по ключевой ставке, ситуация с коронавирусом и увеличение туристического потока за границу будут определять состояние российского рубля в июле, считают опрошенные RT эксперты.

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По мнению аналитика ФГ «Финам» Андрея Маслова, главными факторами роста российской валюты в июне стало снижение санкционных рисков после встречи президентов РФ и США, а также рекордный рост цен на нефть. За месяц курс доллара снизился на 0,4% — до 73,14 рубля, а курс евро — на 3,4%, до 86,75 рубля.

В июле изменение нефтяных котировок продолжит оставаться одним из определяющих факторов для нацвалюты, уверен Андрей Маслов . А цена нефти во многом будет зависеть от действий стран-участниц сделки ОПЕК+. На заседании 1 июля страны-участницы могут повысить уровень мировой добычи на 0,5—1 млн баррелей в сутки, что немного придержит рост цен на энергоносители.

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин уверен, что игроки валютного рынка будут внимательно следить за ситуацией с коронавирусом – ухудшение положения может негативно сказаться на настроениях инвесторов и привести к ослаблению валют развивающихся рынков.

Определенное давление на рубль может оказать возобновление авиасообщения между Россией и зарубежными странами, считает Андрей Маслов. Со стороны туристов вырастет спрос на иностранную валюту.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер напоминает, что 23 июля состоится заседание совета директоров ЦБ, на котором регулятор может в очередной раз повысить ключевую ставку.

Рост ключевой ставки в перспективе должен будет привести к притоку инвестиций на рынок облигаций федерального займа (ОФЗ). При этом активная покупка госбумаг инвесторами традиционно приводит к подорожанию рубля.