Что будет с рублем во втором полугодии

Дмитрий Бабин , эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":

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- Первое полугодие для рубля оказалось достаточно удачным, однако на фоне активного роста нефти и улучшения геополитической обстановки многие ждали от российской валюты более ощутимого укрепления.

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Тем не менее в июне рубль показал опережающие темпы роста, подскочив до шестого места в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала года. По итогам мая российская валюта занимала 14-ю строчку.

В текущем году нефть сохранила устойчивый рост, достигнув максимальных с конца 2018 года уровней. На этом фоне результаты российской валюты действительно выглядят достаточно скромно. Однако рублевая стоимость Brent также находится около трехлетних вершин, и с учетом накопленной инфляции и повышенных расходов государства, обусловленных пандемией, курс рубля в лучшем случае является справедливым по отношению к нефти с точки зрения доходов госбюджета и нефтегазовых компаний.

Кроме того, вероятное сохранение относительно высокой инфляции и необходимость дальнейшего фискального стимулирования экономики, а также недополученные из-за участия в соглашении ОПЕК+ экспортные доходы приведут к тому, что экономически обоснованный уровень рублевой стоимости нефти некоторое время будет повышаться. То есть, даже если нефтяные цены останутся около текущих значений, рубль продолжит умеренно слабеть. В случае более существенной просадки котировок нефти российская валюта может ускорить снижение.

К тому же в нынешние докризисные уровни нефтяных цен заложены слишком оптимистичные ожидания, связанные с быстрым восстановлением мировой экономики и спроса на нефть. Они могут частично или полностью не оправдаться, вызвав разочарование участников нефтяного рынка, что вернет нефть на более низкие ценовые уровни. Поэтому в текущей ситуации рубль слабо реагирует на подъем нефтяных цен и более остро - на их снижение. Такое поведение особенно четко стало прослеживаться в последние недели, отражая возрастающий спрос участников российского рынка на иностранную валюту.

Дополнительным драйвером ослабления рубля выступает начало сезона дивидендов. Поступающие от российских компаний дивидендные выплаты многие инвесторы, особенно зарубежные, предпочитают конвертировать в инвалюту.

Улучшение геополитической обстановки, произошедшее благодаря встрече президентов России и США в середине июня, имело умеренное и непродолжительное влияние на курс рубля. Вскоре санкционная тема вернулась в новостную повестку. На этой неделе власти ЕС сообщили, что в ближайшие месяцы займутся подготовкой новых ограничительных мер против России на случай, если Брюсселю потребуется их быстро ввести.

Добавили негатива инцидент в Черном море с британским эсминцем, а также очередные обвинения Запада в причастности России к кибератакам. Все это создает негативный информационный фон, в первую очередь для иностранных инвесторов. Можно только надеяться, что во втором полугодии санкционная тема не получит развития или не усилится антироссийская риторика.

Поддержку рублю в ближайшие шесть месяцев будет оказывать продолжающийся цикл ужесточения монетарной политики Банка России , обусловленный ростом инфляции, которая периодически обновляет пятилетний максимум.

В результате на июньском заседании ключевая ставка в очередной раз была повышена на 0,5 процентного пункта (п. п.). В понедельник глава ЦБ заявила, что на ближайшем заседании 23 июля регулятор может рассмотреть вопрос о повышении ключевой ставки шагами от 0,25 до 1 п. п. Более высокие процентные ставки в экономике традиционно выступают одним из главных фундаментальных факторов укрепления любой валюты.

Основным риском для всех активов остается ситуация с инфляцией в США, которая ставит под угрозу сохранение сверхмягкой монетарной политики ФРС . На июньском заседании регулятор впервые с начала кризиса пандемии ужесточил риторику, заявив, что будет уместным начать обсуждение старта сворачивания монетарных стимулов на следующих заседаниях, если прогресс в восстановлении экономики продолжится. Этот сигнал вызвал распродажи рисковых активов, однако вскоре чиновники ФРС смогли убедить рынки, что инфляционный всплеск является временным.

Поэтому, если поступающие данные по инфляции будут опровергать этот тезис регулятора, или рынок труда продемонстрирует резкое улучшение показателей, ФРС придется быстрее приступить к ужесточению денежно-кредитных условий. Это способно не только вызвать сильное снижение рынков, но и подорвать экономическое восстановление, спровоцировав новый кризис. Естественно, что данная тенденция в первую очередь ударит по развивающимся валютам и рублю, в том числе из-за роста доллара, вызванного ожиданиями увеличения процентных ставок в американской экономике.

Пока подобный сценарий оценивается большинством инвесторов как маловероятный. Однако дальнейшее ужесточение риторики ФРС, скорее всего, вызовет по меньшей мере более глубокую коррекцию мировых рынков, в том числе сырьевых. На этом фоне рубль может испытать ощутимое снижение.

Сезонный фактор во втором полугодии не на стороне российской валюты. В июле и в августе обычно происходит заметное снижение рубля к доллару, уступающее лишь ноябрю и декабрю. Только сентябрь исторически является относительно спокойным на российском валютном рынке.

Таким образом, нас ждет непростое и насыщенное событиями полугодие, которое может определить тенденцию мировых рынков на следующие годы. В базовом сценарии доллар в ближайшие шесть месяцев может остаться в коридоре 71,5-74,5 руб. Однако для этого не должно появиться серьезных факторов, которые бы привели к долгосрочному закреплению нефтяных цен ниже $70. Кроме того, геополитическая обстановка не должна существенно ухудшиться, увеличив угрозы новых санкций.

Если же ситуация на мировых рынках значительно ухудшится, или санкционные угрозы начнутся реализовываться в виде мер против отдельных секторов российской экономики или крупного бизнеса, рубль испытает серьезное снижение. В этом случае доллар способен закрепиться выше 80 руб.

Не стоит сбрасывать со счетов и фактор пандемии. Параллельно с массовой вакцинацией наблюдается распространение более опасных штаммов коронавируса. Если они поставят под сомнение эффективность вакцин, это может перечеркнуть оптимистичный сценарий скорого решения проблемы пандемии, на который уже давно поставили мировые рынки, достигшие многолетних или исторических вершин.