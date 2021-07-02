Подсчитан рост цен в стране в июле

Годовая инфляция в России по итогам июля составит 6,4%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
По данным Росстата, инфляция в стране на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире к концу марта разогналась до 5,8%, но в апреле немного замедлилась — до 5,5%. Однако уже в мае темпы роста подскочили до максимума с 2016 года — 6,02%, продолжив рост в июне. Согласно консенсусу РИА Новости на июнь, темпы роста цен по итогам прошлого месяца составили 6,3%.
В то же время некоторые эксперты ждут, что темпы роста цен в июле начнут стабилизироваться. Так, главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров
отмечает, что свою роль сыграют сезонное удешевление плодоовощной продукции, укрепление рубля и ужесточение политики Банка России. Однако существенного ослабления годовой инфляции раньше четвертого квартала текущего года не произойдет, добавил аналитик.