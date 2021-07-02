Подсчитан рост цен в стране в июле

По данным Росстата, инфляция в стране на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире к концу марта разогналась до 5,8%, но в апреле немного замедлилась — до 5,5%. Однако уже в мае темпы роста подскочили до максимума с 2016 года — 6,02%, продолжив рост в июне. Согласно консенсусу РИА Новости на июнь, темпы роста цен по итогам прошлого месяца составили 6,3%.