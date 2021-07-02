Доллар исключили из списка надежных валют

Самой надежной в мире валютой оказался не доллар, и не евро, а швейцарский франк. Об этом сообщает РИА Новости.

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Агентство изучило курсы двадцатилетней давности и составило рейтинг наиболее заслуживающих доверия валют в мире.

Доллар на протяжении своей истории демонстрировал не самую лучшую устойчивость.

Как выяснилось, на протяжении столетия инвесторы больше всего вкладывались в швейцарский франк. Также отмечается, что именно в Швейцарии степень экономической свободы является самой высокой. Прежде всего, это обусловлено очень низким уровнем инфляции.

На второй строчке – чешская крона. Ей удалось существенно укрепиться по отношению к доллару. Это связано с тем, что цены в Чехии не подвергаются резким скачкам. Кроме того, иностранные финансовые игроки вкладывают в страну существенные средства на поддержку и развитие различных проектов.

На третьей строчке - новозеландский доллар, укрепившийся на 33%. Он остается стабильным благодаря развитой рыночной экономике.

До 20 процентов по отношению к американской валюте прибавили денежные знаки Европы, Албании, Китая, Хорватии.

Стали чуть ценнее деньги Швеции, Сингапура, Израиля, Польши, Дании, Австралии, Канады, Болгарии, Австралии, Южной Кореи, Гонконга.

Стабильными также считаются деньги, которые меньше всего девальвировались к доллару: дирхам ОАЭ, саудовский риял, кувейтский динар, бахрейнский динар, оманский риал, иорданский динар и японская иена.