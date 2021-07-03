Что ждет рубль на следующей неделе

"Препятствием для дальнейшего роста курса рубля в ближайшее время может стать общая тенденция на укрепление доллара на рынке Forex на фоне публикации отчета по занятости в США лучше прогнозов. Это может подтолкнуть ФРС к более раннему сворачиванию программы количественного смягчения", — сказала она в беседе с "Прайм".
"С учетом текущей динамики CDS, геополитическую премию в курсе нацвалюты можно оценить в 3-4 рубля, тогда как в моменты повышенной нестабильности, когда пара UDS/RUB поднималась выше отметки 80 руб. за доллар, она могла составлять порядка 6-8 рублей", — подчеркивает аналитик "Финама".
"При этом рубль сначала года остается в тройке лучших среди 24 валют развивающихся стран. Среди позитивных для рубля факторов — высокие цены на нефть и газ, а также повышение ключевой ставки ЦБР раньше, чем в других развивающихся странах. Повышение рублёвых ставок делает российские активы более привлекательными для нерезидентов и российских инвесторов", — обращает внимание собеседник "Прайм".