От 70 и ниже: Экономист дал прогноз по курсу доллара на лето

Шансы на рост российской валюты по отношению к доллару США в течении ближайших месяцев достаточно велики, считает начальник департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников . Его слова приводит агентство «Прайм».

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«То, что Банк России будет повышать ставку на ближайших заседаниях, — это большой плюс для российской валюты. Прогнозы того, что нефтяные цены Brent в следующем году повысятся до 100 долларов за баррель — огромный плюс», — считает Верников.

По его оценкам, уже в конце августа текущего года вполне вероятно, что доллар будет стоить 70 рублей либо чуть меньше. Однако, надолго остаться ниже уровня в 70 рублей доллару не удастся. Экономист считает, что к концу года американская валюта вновь окажется в диапазоне 74-76 рублей за доллар.

По мнению Верникова, справедливая рыночная цена доллара США при существующих сейчас биржевых ценах на нефть равна примерно 68 рублям либо даже чуть ниже. Но падение доллара до таких уровней маловероятно.

Среди причин, противодействующих установлению справедливого курса, экономист назвал сезонный фактор, связанный с тем, что летом традиционно происходит выплата дивидендов по акциям российских компаний. И изрядная доля таких рублевых доходов конвертируется в валюту, что увеличивает биржевой спрос на нее.