Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Финансист назвал лучшее время для скупки доллара

News.ruиещё 5
5 часов назад
Руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян заявил, что сейчас лучшее время для перевода сбережений в американскую валюту. Обладателям долларов он посоветовал не тратить их до осени, сообщает агентство ПРАЙМ.
Финансист рекомендовал сохранить доллары до осени
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Финансист отметил, что доллар начал укрепляться, когда развеялись ожидания от саммита РФ и США, не принёсшего глобальных изменений.
Ещё в начале лета были ожидания, что на лето рубль закрепится в диапазоне 70–72 рубля за доллар, но сейчас очевидно, что российская валюта перешагнула этот барьер, — подчеркнул Григорян.
Он считает, что в настоящее время рубль поддерживают цены на нефть, стабильность которым обеспечивают переговоры США и Ирана. Однако когда этот фактор исчерпает себя, рубль снова поползёт вниз. По прогнозам Григоряна, осенью за доллар будут давать 74–76 рублей.
Эксперт назвал самым непредсказуемым фактором для курса рубля пандемию. Улучшение ситуации с вакцинацией может привести к курсу на уровне 71–72 рубля за доллар, но такой исход, по мнению Григоряна, маловероятен.
Ранее стало известно, что американская валюта к концу лета может стоить в районе 70 рублей или чуть ниже. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников. При этом, по его словам, удержаться на данном уровне доллар не сможет. Эксперт добавил, что не ожидает до конца года потрясений для рубля.
Рынки,Личный счет,Цена на нефть,Прогноз эксперта,Сергей Григорян,Андрей Верников,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители