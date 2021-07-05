Финансист рекомендовал сохранить доллары до осени

Финансист отметил, что доллар начал укрепляться, когда развеялись ожидания от саммита РФ и США, не принёсшего глобальных изменений.

Он считает, что в настоящее время рубль поддерживают цены на нефть, стабильность которым обеспечивают переговоры США и Ирана. Однако когда этот фактор исчерпает себя, рубль снова поползёт вниз. По прогнозам Григоряна, осенью за доллар будут давать 74–76 рублей.