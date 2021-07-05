Центробанк возвращает 10-рублевую купюру

В 2025 году Центробанк планирует начать печатать 10-рублевые купюры с новым дизайном и характеристиками. При этом, монеты того же номинала также будут чеканить, рассказал журналистам зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев

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По его словам, в свое время 10-рублевые купюры начали заменять монетами, поскольку бумажные деньги быстро изнашивались и их приходилось допечатывать. Сейчас же возникла другая проблема: монеты достаточно долговечны, но оседают у людей в копилках, так что их приходится дочеканивать.

«В этом смысле можно говорить об эволюции по спирали. < > С выпуском модернизированных банкнот экономика денежного обращения станет еще более эффективной», — рассказал Алексеев «Известиям».

Новые банкноты будут покрыты защитным составом и по прочности не будут уступать полимерным деньгам. Их выпуск планируется начать в 2025 году, при этом, монеты продолжат чеканить, хотя и в меньшем объеме, пишет издание. Кроме того, используемая бумага будет обладать антимикробными свойствами, такой материал уже используется при производстве 200-рублевых купюр.

В этом же интервью Алексеев рассказал, что будет изображено на лицевой стороне новой 100-рублевой купюры.